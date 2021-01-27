هبات ملكية تثير الاحتقان وسط بحارة واد لو

جدة - عبدالحي حسين - يسود الاحتقان وسط بحارة الصيد التقليدي في مدينة واد لو، بسب ما اعتبروه حرمانهم، وإقصاءهم من الاستفادة من الهبات الملكية، التي منحها الملك محمد السادس لبحارة المنطقة.

واتهم بحارة واد لو عضو غرفة الصيد البحري المتوسطية، ورئيس البحارة لجمعية المسيرة، في شكاية موجهة إلى عامل الإقليم، باعتماد منهج المحاباة، وازدواجية المعايير في توزيع الهبات الملكية، عبارة عن مبالغ مالية، وأضحية العيد للثلاث سنوات الماضية.

وتساءل البحارة، الذين حملت الشكاية توقيعاتهم، عن الأسباب في عدم حصولهم على نصيبهم من الهبة الملكية، وعن المعايير، التي اعتمدتها الجهة الموزعة للهبة الملكية في اختيار المستفيدين، وتمتيعهم عن باقي زملائهم من المبالغ المالية، وأضحية العيد.

كما اعتبروا أن عملية الاقصاء تتعارض مع توصيات الملك محمد السادس، التي تؤكد رفع، وتشجيع، ودعم المهنيين في هذا القطاع، مشيرين إلى أنهم لايزالون ينتظرون تفاعل سلطات عمالة إقليم تطوان مع شكايتهم الأخيرة.