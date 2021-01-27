ابن الراحلة زهور المعمري يكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لم تتغير صفاتها على الرغم من مرضها منذ 10 سنوات – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - توفيت، مساء أمس الثلاثاء، في الرباط، الفنانة الممثلة الإذاعية، والمسرحية، والسينمائية زهور المعمري، عن عمر ناهز 78 سنة، بعد معاناة طويلة مع مرض الزهايمر.

وكشف ابن الراحلة، في حديثه مع “اليوم 24″، التفاصيل الأخيرة، التي عاشتها زهور المعمري، قبل وفاتها، مؤكدا أن صفاتها لم تتغير، على الرغم من إصابتها بالزهايمر، الذي أنساها بعضا من المقربين منا، وعانت منه منذ 10 سنوات.

زهور المعمري من مواليد عام 1942، وانطلقت مسيرتها الاحترافية، عام 1961، مع فرقة الراحل محمد حسن الجندي، والتحقت عام 1963 بفرقة الطيب الصديقي في الدارالبيضاء.

وجسدت المعمري أدوارا في أعمال مغربية راسخة، من بينها فيلم “امرأة في دوامة الحياة”، نالت عنه جائزة مهرجان الإذاعة والتلفزة في تونس.

وسيشيع جثمان الراحلة زهور المعمري، بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء، إذ يوارى جثمانها في مقبرة الشهداء في الرباط.