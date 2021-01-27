الشرطة البريطانية تخلي مصنعا لإنتاج لقاح “أسترازينيكا” بسبب “طرد مشبوه”

جدة - عبدالحي حسين - أخلت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، أحد مصانع انتاج لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا المستجد في ريكسهام بويلز بالمملكة المتحدة، وذلك بعد بلاغ عن طرد مشبوه استدعى وصول وحدة لتفكيك المتفجرات لموقع الحادث.

وقالت شرطة شمال ويلز إنها استنفرت قواتها منطقة ريكسهام الصناعية، حيث تم وبناءا على نصحية الخبراء، إخلاء الموقع جزئيا في انتظار إجراء تحقيق كامل، حيث تم فرض طوق أمني بالقرب من المصنع، كما جرى تحذير المواطنين بتجنبه والإبتعاد عنه.

وأفادت “شبكة بي بي سي”، أنه لم يتم تأكيد وقوع أي إصابات في الحادث، فيما تم استقدام وحدة تفكيك القنابل إلى موقع الحادث.