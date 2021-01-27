بطول 2 كيلومتر ويسمح بمرور 45 ألف سيارة ..Casa Aménagment تبشر بقرب إتمام نفق الموحدين

جدة - عبدالحي حسين - بلغت عملية تقدم الأشغال المتعلقة بتشييد نفق الموحدين، المشروع المهم على مستوى الدارالبيضاء، 95 في المائة، إذ يتوقع انتهاء هذه الأشغال، في نهاية شهر مارس المقبل، وذلك حسب ما أكده مصدر من شركة الدارالبيضاء للتهيئة ( Casa Aménagement) صاحبة المشروع.

وأكد مدير المشروع، لطفي سيكلان، أن الأغال المتعلقة بالهندسة المدنية قد انتهت، وتم البدء في تثبيت آخر التجهيزات، والمعدات، مع تقدم بنسبة 95 في المائة، وفق ما نقلته “وكالة المغرب العربي للأنباء”.

وأشار سكيلان إلى أن النفق المذكور سيمكن من مرور 45 ألف سيارة يوميا، ما سيساهم في تسهيل حركة المرور، وتابع أنه سيؤدي دورا مهما في تقليل الاختناقات المرورية على مستوى مجموعة من شرايين المدينة، لأنه يزيل نقط مفترق الطرق على طول شوارع الموحدين، وسيدي محمد بن عبد الله، وزايد أوحميد، مشيرا إلى أن طول النفق محدد في 2،270 مترا، بما في ذلك 1،817 مترا تحت الأرض (مغطاة)، والتي هيئت على مسارين ( 2 / 2 ).

وتابع المتحدث نفسه أن هذا النفق يتوفر على تجهيزات تتعلق بالمراقبة بالفيديو، وكشف الحرائق، والتهوية، والإنارة ( LED )، والاتصالات، ونظام لتدبير حركة المرور.

أما بالنسبة إلى الصعوبات، التي واجهها المشروع، فأضاف سكيلان أنها تتعلق، أساسا، بما هو تقني، إذ تطلب الأمر تحويل شبكات التطهير، وتوزيع الماء والكهرباء، قبل البدء في الأشغال، خصوصا أن المشروع محاط من جهة بالبحر، ومن جهة أخرى بالمدينة القديمة.

وخلص مدير المشروع المذكور إلى أن النفق المذكور مجهز بمركز للتدبير التقني (GTC) من أجل عملية تشغيله، خصوصا في الشق المتعلق بالإنارة، والإشارات، والتزود بالكهرباء.

وتجدر الإشارة إلى أن تشييد المشروع المذكور يتطلب مبلغا إجماليا قيمته 820 مليون درهم، موزعة إلى 270 مليون درهم من وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجماعات المحلية)، و60 مليون درهم من جماعة الدارالبيضاء، و250 مليون درهم من ( Wessal Capital Asset Management )، و240 مليون درهم من شركة ( Al Manar Development Company ).

وسيساهم هذا المشروع الكبير في تدفق حركة المرور في هذه المنطقة ، لا سيما في حي الأعمال والتجارة ” الدار البيضاء مارينا” وعلى مستوى محطة القطار الدار البيضاء الميناء.

ويندرج المشروع المذكور ضمن الجهود المبذولة من أجل تحديث، وتطوير مدينة الدا البيضاء، وتمكينها من بنيات تحتية، وتجهيزات عالية الجودة تليق بقطب اقتصادي حقيقي للمملكة.