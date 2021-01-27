بعد نقاش إلغاء لائحتهم.. المالكي: تسريع وتيرة البناء الديمقراطي لا يمكن أن يتم دون مشاركة فاعلة للشباب

جدة - عبدالحي حسين -

في خضم النقاش الدائر حول التخلي عن لائحة الشباب في الانتخابات التشريعية المقبلة، اعتبر رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن حضور الشباب أعطى نفسا جديدا للحياة البرلمانية بالمغرب.

وقال المالكي، خلال استقباله وفدا، يضم الكتاب العامين لشبيبات الأحزاب السياسية، وعددا من النواب الشباب في المجلس، أمس الثلاثاء، إن “التسريع بوتيرة البناء الديمقراطي، وتطوير المجتمع في كافة المجالات لا يمكن أن يتم دون مشاركة فاعلة للشباب”.

وأضاف المالكي في رسالة دعم واضحة لتحركات شباب الأحزاب السياسية، الراغبين في الإبقاء على اللائحة الوطنية، التي تمكن عددا منهم من ولوج البرلمان، أنه “لا يمكن تصور برلمان مستقبلا دون وجود تمثيلية مهمة لفئة الشباب، والنساء”.

وأكد المالكي أن العمل الديمقراطي، والسياسي يرتكز على التراكم، والتأقلم مع متطلبات المرحلة، ودعا إلى تثمين المكتسبات وتطويرها، مبرزا أن فئة الشباب أدت دورا أساسيا في مختلف المحطات من تاريخ المغرب.

وأشار المالكي، وفق بيان للمجلس، إلى أن أغلب القادة التاريخيين لمعركة التحرير ضد الاستعمار كانوا شبابا، الأمر الذي يمثل رسالة دعم منه للإبقاء على اللائحة الوطنية للشباب في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.