مراكش.. إصابات وخسائر مادية كبيرة في حادث انفجار قنينات غاز وسط حي شعبي – صور

جدة - عبدالحي حسين - اهتزت ساكنة المدينة القديمة في مراكش، اليوم الأربعاء، على وقع انفجار عدد من قنينات الغاز داخل محل لبيع البوطات” تسبب في إصابة شخص، وخسائر مادية كبيرة.

وحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن قنينة غاز من الحجم الصغير انفجرت داخل محل وسط حي شعبي، ما تسبب في اشتعال النيران فيه، وانفجار عدد من قنينات الغاز الأخرى.

وأضاف المصدر ذاته أن أزيد من 5 قنينات غاز انفجرت داخل المحل المذكور، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة، وخلق رعبا وسط الساكنة، فيما أصيب أحد المواطنين، ونقل عل إثر ذلك، على وجه السرعة، إلى قسم المستعجلات في مستشفى محمد السادس في مراكش.

وعرف مكان الحادث استنفار مختلف السلطات المحلية، والمصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا حول الحادث، فيما عملت عناصر الوقاية المدينة على إخماد الحريق.