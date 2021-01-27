“حمزة مون بيبي”.. أيام تفصل عائشة عياش عن إنهاء عقوبتها الحبسية

جدة - عبدالحي حسين - يرتقب أن تنهي مصممة الأزياء عائشة عياش، عقوبتها الحبسية على خلفية إدانتها استئنافيا في الملف المتابعة فيه ضمن قضية “حمزة مون بيبي، في 18 فبراير المقبل، بعد مضي سنة من تاريخ اعتقالها في دولة الإمارات.

وقضت محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، بتخفيف الحكم، الصادر ابتدائيا في حق المتهمة عائشة عياش، من سنة ونصف حبسا نافذا، إلى سنة واحدة حبسا نافذا.

ويأتي قرار التخفيف، الذي استفادت منه عائشة عياش بالغاء الحكم المستأنف جزئيا في ما قضى به من إدانة المتهمة عائشة عياش من جنحة التهديد، والتصريح من جديد ببراءتها، منها، وبتأييدها في الباقي.

وكانت المصالح الأمنية المغربية قد أصدرت، في 13 فبراير الماضي، مذكرة بحث دولية في حق عائشة عياش، قبل أن يتم إلقاء القبض عليها في الإمارات، وترحيلها للمغرب.

وصرح دفاع عائشة عياش، بعد صدور الحكم الاستئنافي في حق موكلته، باعتزامه الطعن فيه.

يذكر أن محكمة الاستئناف رفعت الحكم ضد باطمة من 8 شهرا لسنة حبسا نافذا، فيما أيدت الحكم ضد شقيقتها ابتسام القاضي بحبسها سنة نافذة، علما أنها تنهي عقوبتها بحلول 13 مارس المقبل.