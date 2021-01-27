سلطنة عمان تحظر إقامة المناسبات بشتى أنواعها

محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا - كوفيد19 في سلطنة عمان بدءًا من يوم غدٍ الخميس وحتى إشعار آخر حظر إقامة المناسبات الجَمَاعيّة مهما كانت وتأجيل فتح التعليم المباشر في الجامعات والكليّات، وتأجيل التوسّع في التعليم المدمج للمراحل الدراسيّة بالنسبة للمدارس الحكوميّة. وفقا لوكالة الأنباء العمانية.



وقررت اللجنة تعليق إقامة الفعاليات والمناشط والمؤتمرات الدوليّة داخل السلطنة وتعليق إقامة الفعاليات والأنشطة المحليّة ذات الطابع الجماهيري ويشمل ذلك الأنشطة الرياضيّة والمعارض بشتى أنواعها.

وأوصت اللجنة العليا بتجنّب سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى خصوصًا مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقّل والسفر والحدّ من السفر في مهمات رسمية ومشاركات خارجيّة.