استقرار متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 27 يناير 2021 في تعاملات البنوك وشركات الصرافة، وسط هدوء الطلب.



ووفقا لـ"العين الإخبارية"، كشف مسح جاء بنك HSBC كأفضل بنك تبيع له الريال مقابل 4.18 جنيه، بينما جاء البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) كأفضل بنك تشتري منه مقابل 4.202 جنيه.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه على موقع البنك المركزي نحو 4.1793 جنيه للشراء، و4.2062 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 4.1102 جنيه للشراء، و4.202 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في بنك مصر (حكومي).

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري، تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في مصر في ظل توافر العملات الأجنبية.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي 15.6775 جنيه للشراء، و15.7775 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو نحو 19.0388 جنيه للشراء، و19.1665 جنيه للبيع، وسجل الإسترليني 21.4688 جنيه للشراء، و21.6136 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 4.2677 جنيه للشراء، و4.2958 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدينار الكويتي نحو 51.7358 جنيه للشراء، و52.2002 جنيه للبيع.