شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تؤجل الدراسة وتحظر التجمعات والفعاليات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت اللجنة العليا لمكافحة كورونا في سلطنة عمان ، بدءًا من يوم غدٍ الخميس وحتى إشعار آخر ، حظر إقامة المناسبات الجَمَاعيّة مهما كانت، وتأجيل فتح التعليم المباشر في الجامعات والكليّات،

وتأجيل التوسّع في التعليم المدمج للمراحل الدراسيّة بالنسبة للمدارس الحكوميّة، وتعليق إقامة الفعاليات والمناشط والمؤتمرات الدوليّة داخل السلطنة، وتعليق إقامة الفعاليات والأنشطة المحليّة ذات الطابع الجماهيري،

ويشمل ذلك الأنشطة الرياضيّة والمعارض بشتى أنواعها. وتوصي اللجنة بتجنّب سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى، خصوصًا مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقّل والسفر، وتوصي كذلك بالحدّ من سفر

المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة في مهمات رسمية ومشاركات خارجيّة.