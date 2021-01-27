شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة: معالجة تغير المناخ " مستحيلة " دون الطاقة النظيفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن معالجة تغير المناخ مستحيلة دون الاستثمار في تحول الدول النامية صوب الطاقة النظيفة.

وأضاف أمام المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الأربعاء "إذا كان هدفنا الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، وإذا كان هدفنا معالجة تغير المناخ عالميا... فلا سبيل لهذا الهدف دون تسريع كبير للاستثمار في الطاقة النظيفة بدول الأسواق الناشئة. لا سبيل على الإطلاق".