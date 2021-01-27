شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادات بتنظيم "داعش" الإرهابي جنوب كركوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق اليوم عن مصرع عدد من القيادات في تنظيم "داعش" الإرهابي وصفت بالكبيرة, وذلك في أحدث صفحات العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت فجر الجمعه الماضية تحت مسمى "ثأر الشهداء".

وأفاد في بيان صحفي بوقوع اشتباك مباشر وحاسم فجر اليوم بين القوات الأمنية ومجموعة إرهابية متحصنة داخل مضافات بمنطقة وادي الشاي جنوب محافظة كركوك، موضحا أن عددًا من الإرهابيين فجروا أنفسهم على القوة الأمنية المهاجمة, فيما تم قتل الآخرين رميًا بالرصاص.

وأوضح أن العملية أسفرت عن مقتل قيادات كبيرة في تنظيم "داعـش" الإرهابي من بينهم, مسؤولو الطبابة والجهد الهندسي والاتصالات والأجهزة الإلكترونية في التنظيم الإرهابي, كما تم قتل أربعة إرهابيين آخرين كانوا يحرسون هذه الأوكار.