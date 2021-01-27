ولي العهد السعودي والرئيس العراقي يبحثان آفاق التعاون

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً اليوم (الثلاثاء)، من الرئيس العراقي برهم صالح.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وبحث آفاق التعاون الثنائي وتعزيزه بما يخدم مصالح البلدين في المجالات المختلفة، وذلك في إطار أعمال «مجلس التنسيق السعودي - العراقي».