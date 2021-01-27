بالصور.. ختام فعاليات التمرين العسكري المشترك بين الإمارات وأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت في منطقة الحمرا بدولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات التمرين العسكري المشترك مع الولايات المتحدة، نفذته وحدات من القوات البرية وحرس الرئاسة الإماراتية بالاشتراك مع سلاح مشاة البحرية الأمريكية.





يأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين المبرمجة بين البلدين لرفع القدرات القتالية والجاهزية لتنفيذ عمليات إسناد وتأمين الأهداف الحيوية وتنسيق عمليات الإسناد الجوي، بالإضافة إلى التدريب على عمليات الإخلاء الجوي من المناطق المبنية بواسطة الطائرات العمودية.





ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين للوصول إلى أعلى مستويات العمل الاحترافي العسكري في تنفيذ العمليات المشتركة.



