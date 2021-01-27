فوضى إخوانية ببورتسودان.. اقتحام "إزالة التمكين" وقطع طرق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في مشهد فوضوي، اقتحمت مجموعة من فلول تنظيم الإخوان بالسودان مقر لجنة إزالة التمكين ببورتسودان، كما أغلقت طريقا حيويا شرقي البلاد.

وقال شهود لـ"الخليج 365" إن فلول تنظيم الإخوان الإهابي بدأوا منذ صباح اليوم الإربعاء تحركات مشبوهة، مستخدمين مكبرات الصوت، اعتراضا على قرارات لجنة إزالة التمكين المنوط بها تطهير البلاد من الإرهابيين، بعد أن قضت مؤخرا بمصادرة عقارات وأملاك من رئيس الوزراء الأسبق الإخواني محمد طاهر أيلا.

وأشار الشهود إلى أن العناصر الإخوانية تجمعت أمام مقر حكومة ولاية البحر الأحمر بمدينة بورتسودان في محاولة للتأثير على قرارات لجنة التفكيك بحق محمد طاهر أيلا، المتهم بإرتكاب أبشع أنواع الفساد.

وقال مصدر مطلع إن " عناصر إخوانية اقتحمت مقر لجنة تفكيك الإخوان في مشهد "بلطجي" وأخذوا ملفات بها مجموعة من الأوراق يرجح أنها مستندات هامة تتعلق بفساد الجماعة الإرهابية.

وذكر المصدر أن "الفلول أيضا أغلقوا الطريق القومي الرابط بين الخرطوم وبورتسودان عند مدينة سنكات بولاية البحر الأحمر".





وكانت لجنة إزالة التمكين بالسودان، قررت تجميد الحسابات المصرفية والأصول الخاصة بالإخواني محمد طاهر إيلا، كما صادرت عقارات واملاك تخصه.



ويتهم أيلا الذي كان واليا للبحر الأحمر، والجزيرة ومن ثم رئيسا للوزراء بعهد البشير، بإرتكاب أبشع انواع الفساد والحصول على تمويلات غير مشروعة من الجهاز المصرفي، واستغلال النفوذ.

وقالت مصادر إن المجموعات المناصرة لايلا تحركت في بورتسودان تحت غطاء قبلي ولكن تم التعرف عليهم وتأكيد إنتمائهم لنظام الإخوان البائد، حيث كان بين المشاركين في فوضة اليوم عناصر بمخابرات حزب البشير.

وأوقفت السلطات السودانية محمد طاهر ايلا لأشهر على ذمة فساد مالي، قبل ان تفرج عنه بالضمان، وحجز مصرفي على حساباته البنكية.

