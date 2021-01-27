شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي: "أجمل شتاء في العالم" أظهرت جمال الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

غرّد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في حسابه على تويتر بمناسبة اختتام فعاليات حملة أجمل شتاء في العالم: "اختتمت حكومة الإمارات اليوم حملة أجمل شتاء في العالم لتشجيع السياحة الداخلية، 950 ألف سائح داخلي وحوالي مليار درهم نتائجها خلال شهر واحد و2000 تغطية إعلامية و215 مليون مشاهدة لفيديوهات تصور الإمارات بطريقة جديدة ومختلفة وموحدة.. ظهر في الحملة جمال الإمارات وجمال العمل كفريق واحد".



وأضاف: "الشتاء القادم سيتم إطلاق الحملة في 15-12-2021 بشكل أجمل وأشمل وأفضل بعد أن يكون العالم قد بدأ في التعافي من هذه الجائحة بإذن الله.. وشكري الشخصي لفريق العمل بوزارة الاقتصاد ودوائر السياحة المحلية والمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات لهذه الحملة الإماراتية المميزة".

هذا وقد كانت الأرقام القياسية التي حققتها "حملة أجمل شتاء في العالم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، كأول حملة موحدة للسياحة الداخلية على مستوى الدولة، تمثل نجاحاً بمختلف المقاييس ونتيجة مميزة لجهود وتعاون كافة الهيئات السياحية فيها بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

هذا ما أكده محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، بأن العمل الجماعي الاتحادي المحلي بروح الفريق الواحد يحقق أفضل النتائج، وأضاف معاليه بأن عدد المشاهدات لمحتوى الحملة قد وصل إلى ما يقارب 500 مليون مشاهدة من مختلف أنحاء العالم، واستقطابها أكثر من 950 ألف سائح داخلي، بعد أن سلطت الضوء طوال 45 يوماً على أجمل المعالم السياحية والترفيهية والثقافية في إمارات الدولة السبع، وأبرزت الهوية السياحية الموحدة للدولة.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أطلق الحملة الشهر الماضي تزامناً مع اعتماد استراتيجية السياحة الداخلية والهوية السياحية الموحدة في القطاع السياحي، كإطار عام موحد للخطط والبرامج والمبادرات الحكومية الهادفة لتعزيز السياحة الداخلية، ومن ضمنها حملة "أجمل شتاء في العالم".

وأشاد بالدور الداعم لوسائل الإعلام التي احتفت بحملة أجمل شتاء في العالم لتحقق أكثر من 2000 تغطية إعلامية محلية وإقليمية وعالمية عن الحملة وصلت إلى 20 مليون شخص.

ونوّه القرقاوي بالتفاعل المجتمعي الكبير من قبل مواطني الدول والمقيمين فيها مع الحملة ومشاركة مكثفة للمؤسسات وقطاعات الأعمال فيها، لافتاً إل أن الحملة أبرزت مواهب واعدة في مجال التصوير الفوتوغرافي والفيديو، وأظهرت معالم الإمارات السياحية بعيون أهلها وسكانها.

وأكد معاليه على أن حملة أجمل شتاء في العالم أظهرت معالم الإمارات ووجهاتها المتنوّعة بصورة جديدة متميزة وعرّفت المشاهد في المنطقة والعالم على كنوزها السياحية والطبيعية.

كما قارب عدد مشاهدات الفيديوهات العالمية التي رافقت الحملة وساهمة في تعزيز الهوية السياحية الموحدة للدولة 500 مليون مشاهدة ولاقت ترحيباً وتفاعلاً كبيراً من الجمهور العالمي.

وشهدت الحملة شهدت إطلاق معالم سياحية متميزة في مختلف أنحاء الدولة مثل المدرج الروماني في خورفكان ومزرعة الرميلة في الفجيرة وافتتاح متحف عجمان بشكله الجديد.

بدوره أكَّد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات لرؤساء تحرير وقيادات وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية بدبي بمناسبة اختتام الحملة، أن حملة أجمل شتاء في العالم ترمز إلى دولة الإمارات بقيمها وانفتاحها على العالم وترحيبها بالجميع.

ولفت معاليه إلى أن الحملة هي خطوة أولى على طريق مضاعفة أعداد السياح الداخليين خلال السنوات العشر المقبلة تنفيذاً لأهداف استراتيجية السياحة الداخلية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وأعلن معاليه عن إطلاق تطبيق "سياحة الإمارات" The Emirates Tourismعبر الهواتف الذكية، وذلك تتويجاً لحملة أجمل شتاء في العالم كأول حملة تسويقية موحدة للسياحة على مستوى الدولة، والذي يوفر عروضاً حصرية تقدمها الفنادق ومرافق الضيافة والمطاعم والوجهات السياحية والمراكز الترفيهية على مستوى الدولة.

وقال معاليه إن الحملة شهدت الحملة إنجازات عديدة خلال الأسابيع الستة الماضية حيث وصل عدد السياح الداخليين إلى ما يقارب 950 ألف سائح داخلي وبنسبة زيادة في عدد نزلاء المنشآت الفندقية وصلت إلى 17% مقارنة بالفترات السابقة.

ولفت معاليه إلى ارتفاع متوسط أسعار الغرف الفندقية خلال فترة الحملة، حيث تشير الأرقام إلى وصول معدلها إلى 450 درهم إماراتي على مستوى الدولة أثناء الحملة.

كما بيّن معاليه أن المنشآت الفندقية شهدت ارتفاعاً في معدلات الإشغال خلال فترة الحملة على مستوى الدولة ووصل إجمالي دخل المنشآت الفندقية وقطاعات الضيافة خلالها إلى أكثر من مليار مليون درهم إماراتي.

وأشار معاليه إلى دور الحملة في إطلاق حركة سياحية داخلية نشطة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في إمارات الدولة السبع لافتاً إلى إطلاق فعاليات سياحية وترفيهية مميزة على مستوى الدولة خلال فترة الحملة بما في ذلك المدرج الروماني في خورفكان، وافتتاح متحف عجمان بحلّة جديدة.

محتوى عالمي

ودعماً للحملة، نفذ المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وأكاديمية الإعلام الجديد بدبي بالتعاون مع "بيوتيفول دستينيشنز" العالمية حملة متكاملة لإعداد محتوى رقمي عالمي المستوى يعرّف الجمهور بأبرز المعالم السياحية في الدولة ويسلط الضوء على أجمل التضاريس الطبيعية والوجهات الترفيهية والسياحية والثقافية في إمارات الدولة السبع بالتزامن مع حملة "أجمل شتاء في العالم".

وخلال الفترة من 9 حتى 25 يناير 2021، تم عرض أكثر من 75 فيديو على المنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي لـ"بيوتيفول دستينيشنز" ممثلة في انستغرام، وفيسبوك ويوتيوب، حيث يتضمن المحتوى فيديوهات يومية قصيرة وأخرى أسبوعية تتراوح مدتها دقيقة واحدة وتقدم أجمل معالم الإمارات، إضافة إلى فيديو شامل مدته دقيقتين ونصف يغطي المحاور الخمس يعرض بنهاية الحملة.

وحققت الفيديوهات حوالي 93 مليون مشاهدة حيث أبرزت وجهات الإمارات السبع ضمن خمسة محاور أساسية هي المغامرات، والأنشطة الترفيهية والرياضية في الهواء الطلق، والنشاطات المائية، والثقافية، والمطبخ الإماراتي، حيث تم إنتاج محتوى مبتكر لمختلف المنصات الرقمية لإبراز أهم الوجهات السياحية في دولة الإمارات وتسليط الضوء على تاريخها وتراثها وطبيعتها وتضاريسها المتنوعة.

ووظفت الحملة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في إنتاج المحتوى الرقمي المبتكر بطرق إبداعية متطورة، مثل التصوير بالطائرات المسيّرة فائقة السرعة، ودمج تقنيات الإنتاج الرقمي، واستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز، لإنجاز محتوى شيّق يقدم المعالم السياحية للدولة.

تطبيق ذكي

وأطلقت وزارة الاقتصاد تطبيق "سياحة الإمارات" عبر الهواتف الذكية تتويجاً لحملة أجمل شتاء في العالم كأول حملة تسويقية موحدة للسياحة على مستوى الدولة.

ويتيح تطبيق "سياحة الإمارات" في المرحلة الأولية عروضاً حصرية وحسومات غير مسبوقة تتضمن حوالي 78 من الفنادق ومرافق الضيافة؛ و50 مطعماً؛ و147 وجهةً سياحية ومركزاً ترفيهياً على مستوى الدولة. ويبلغ عدد العروض التي يتضمنها هذا التطبيق 275 عرضاً.

كما يقدم التطبيق معلومات متميزة عن أبرز الوجهات السياحية والمعالم الترفيهية التي تزخر بها الإمارات، بما تضم من أكثر من 600 مقصد سياحي في مختلف أنحاء الدولة وعلى امتداد إماراتها السبع.

تحدي أجمل شتاء

وتزامناً مع الحملة وتفاعلاً مع إقبال الجمهور على المشاركة في فعالياتها، أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، تحدي أجمل شتاء في العالم لالتقاط أجمل معالم الإمارات بعدسات المواطنين والمقيمين، وتسليط الضوء على أبرز كنوزها الطبيعية والتاريخية والتراثية من خلال المواد التي أعدوها وشاركوها لأجمل الوجهات السياحية في مختلف أنحاء الدولة وذلك بدعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

وفتح تحدي أجمل شتاء في العالم باب المنافسة للمؤثرين، وصنّاع المحتوى، والمصورين المحترفين والهواة، ومختلف فئات المجتمع، لمشاركة المحتوى الإبداعي على منصتي إنستغرام وتويتر عبر وسم #تحدي_أجمل_شتاء_في_العالم لتقديم أجمل مشاهداتهم التي التقطتها عدساتهم، وذلك طوال فترة التحدي الذي يستمر من 15 ديسمبر 2020 حتى 25 يناير 2021.

وهدف التحدي إلى تسليط الضوء على المعالم السياحية والوجهات الجذابة في الدولة وتشجيع كافة فئات المجتمع على استكشافها والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والمغامرات التي يمكن القيام بها في كافة أنحاء الإمارات، وإبراز أجمل ما تضمه جبالها، وشواطئها ومدنها وأوابدها الأثرية ومحمياتها الطبيعية بكافة ألوان الطيف.

وشارك مواطنو الدولة والمقيمون فيها بتحميل مشاركاتهم عبر وسم التحدي لأجمل وجهات الدولة وكنوزها السياحية والطبيعية؛ بصيغة صور رقمية أو بانورامية، أو مقاطع فيديو قصيرة.

حلوة الإمارات

وبمناسبة الحملة، أطلق الفنان ماجد المهندس عملاً فنياً خاصاً بالحملة بعنوان "حلوة الإمارات" بالتعاون من فريق عمل متنوع من المواهب الخليجية والعربية على مستوى الكلمات والألحان والتوزيع والأداء الموسيقي وهندسة الصوت دعا الجمهور في الدولة لزيارة المعالم السياحية والثقافية والتراثية والترفيهية في الإمارات كافة.

أهداف

وهدفت حملة "أجمل شتاء في العالم" إلى تسليط الضوء على المقومات الطبيعية والجغرافية والتراثية في شتى أنحاء دولة الإمارات، والتعريف بمختلف الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية فيها، إضافة إلى ترسيخ ثقافة السياحة الشتائية للاستمتاع بمظاهر الطبيعة والتضاريس المتنوعة من الشواطئ والجبال والصحاري والواحات والمحميات، مع التركيز على الأنشطة والفعاليات والرياضات التي يمكن ممارستها في الهواء الطلق، فضلاً عن دورها في تعزيز الترابط العائلي، وتوسيع التواصل بين مختلف الجنسيات والثقافات والاهتمامات والتعرف على أماكن ووجهات سياحية جديدة.

هوية موحدة

وأسهمت حملة "أجمل شتاء في العالم" في ترسيخ الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات وتقديمها بصورة تفاعلية غير مسبوقة، حيث قدمت أجمل معالم الدولة وعرضت أبهى وجهاتها السياحية وسلطت الضوء على تاريخها وتراثها وطبيعتها وتضاريسها المتنوعة.

وترافقت حملة "أجمل شتاء في العالم" مع عدة فعاليات مثل إطلاق أغنية خاصة بالحملة، وإبرام شراكات مع شخصيات مؤثرة ومنصات متخصصة في إنتاج المحتوى الإبداعي الذي يصل إلى الملايين حول العالم.

كما شهدت حملة أجمل شتاء في العالم تفاعلاً جماهيرياً نوعياً خاصة على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك المواطنون والمقيمون على أرض الإمارات أجمل الصور ومقاطع الفيديو التي تحتفي بالجمال البكر لمختلف مناطق الدولة وتضاريسها وتاريخها وتراثها وتقاليدها عبر وسم الحملة #أجمل_شتاء_في_العالم.

الدليل الرقمي

ودعمت الحملة ومحتواها الرقمي والإبداعي الذي أنتجته الجهات المعنية بالحملة إلى جانب المحتوى الذي أنجزه الجمهور بشكل عفوي ولخّص أجمل التجارب السياحية والترفيهية في ربوع الإمارات وتضاريسها الطبيعية المتنوعة ومعالمها الثقافية والتاريخية تحقيق أول مكتبة محتوى رقمي سياحي موحد لمختلف معالم الدولة، ليشكل أساس دليل سياحي رقمي مرجعي للدولة يدعم هويتها السياحية الموحدة بمواد تعريفية شاملة تبرز أجمل وجهاتها وتقدم أهم المعالم الترفيهية والثقافية ضمن إماراتها السبع.

واستقطب المحتوى الرقمي الناتج عن الشراكة بين أكاديمية الإعلام الجديد و"بيوتيفول دستينيشنز" العالمية جمهوراً عالمياً متنوعاً من السياح عبر مضمون رقمي شيق احتفى بأجمل معالم الإمارات السياحية والترفيهية، ودعاهم لاستكشاف أجمل ما تقدمه الإمارات، وخاطب اهتماماتهم ومواضيع بحثهم على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المعنية بالسياحة والسفر والمواقع الإلكترونية المتخصصة بتقييم المغامرات واستكشاف الثقافات والفنون والوجهات الجديدة الساحرة.