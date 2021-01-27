"فلاي دبي" ترحب بقرار عودة "بوينج 737 ماكس" للتحليق في أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

رحبت فلاي دبي، اليوم الأربعاء، بإعلان وكالة سلامة الطيران الأوروبية إعطاء الضوء الأخضر رسمياً لعودة طائرات بوينغ 737 ماكس إلى الأجواء الأوروبية، والتي منعت من التحليق لمدة 22 شهراً.



وقال متحدث باسم "فلاي دبي" في إفادة وفقا لـ "البيان" عبر البريد الإلكتروني: "نحن على علم بالتحديث الاخير الصادر عن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (اياسا).. ونرحب بالقرار".

وأضاف المتحدث: "يأتي هذا بعد العودة الناجحة للخدمة التي لاحظناها بالفعل من قبل عدد من المشغلين في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية. سنواصل العمل عن كثب مع الهيئة التنظيمية في الإمارات، الهيئة العامة للطيران المدني وسنتبع التوجيهات الصادرة".

يشار إلى أن فلاي دبي تمتلك 12 طائرة من هذا الطراز.

ومنعت الطائرة عن التحليق في مارس 2019 إثر حادثتين أسفرتا عن وفاة 346 شخصاً، أولهما رحلة لايون اير في إندونيسيا في أكتوبر 2018 وقتل فيها 189 شخصاً، ورحلة الخطوط الاثيوبية في مارس 2019 وقضى فيها 157 شخصاً.