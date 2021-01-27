السلطات العراقية تحبط مخططا إرهابيا لاستهداف محافظة كركوك شمالي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أحبطت السلطات العراقية، الأربعاء، مخططا إرهابيا لاستهداف محافظة كركوك شمالي البلاد.



ووفق بيان لجهاز الأمن الوطني، اليوم، فإنه "وردت معلومات استخبارية عن وجود تحركات لخلايا إرهابية كانت تهدف لاستهداف محافظة كركوك بهجماتٍ مسلحة".

وأوضح أن "قوات الجهاز باشرت عملية مسح ميداني وتفتيش أطراف المحافظة لملاحقة هذه الخلايا والبحث عن الأسلحة والمتفجرات".

وأشار إلى أن "العملية أسفرت عن اعتقال اثنين من الإرهابيين يعملان بصفة عناصر استخبارية لتنظيم داعش ويجمعان معلومات عن تحركات القوات الأمنية في المحافظة".

وأضاف أنه "تم تدوين إفاداتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وقبل نحو 3 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي الذي قتل زعيمه في عملية نوعية أمريكية في سوريا العام الماضي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.

وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقاراً لمسلحيه.