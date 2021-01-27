شكرا لقرائتكم خبر عن متطرف جزائري من مجموعات «الساحل» يسلم نفسه للجيش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجزائر - أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، أن متشدداً من مقاتلي الساحل سلّم نفسه للجيش قرب الحدود مع مالي في جنوبي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: «سلّم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالمسمى لعربي لادمي مهدي المكنى (أبة)، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 بمنطقة الساحل».

وأضاف أن سلاحاً رشاشاً من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة كانت بحوزته.

وهذا ثاني متشدد جزائري من المجموعات المقاتلة في الساحل، الذي يسلم نفسه للسلطات في برج باجي مختار الحدودية مع مالي، منذ بداية العام.

وأوقف الجيش في الفترة بين 20 و26 يناير/كانون الثاني، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيارت (جنوب غرب) وخنشلة (جنوب شرق البلاد).

وأكدت وزارة الدفاع، أن في الحصيلة العملياتية لعام 2020، تمكنت وحداتها من تحييد 37 إرهابياً منهم 21 تم القضاء عليهم وتوقيف 9 آخرين واستسلام سبعة.