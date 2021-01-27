شكرا لقرائتكم خبر عن الحمدان سعيد بارتداء قميص الهلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أبدى عبدالله الحمدان مهاجم الهلال السعودي الجديد سعادته بالانتقال إلى صفوف «الزعيم» الذي أعلن الثلاثاء إتمام التوقيع مع اللاعب الدولي الشاب لمدة 5 سنوات في صفقة انتقال حر، استغل فيها الهلال دخول اللاعب فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع ناديه الحالي الشباب.

وتمنى الحمدان أن تكون السنوات الخمس القادمة بقميص الهلال مليئة بالانتصارات وتحقيق البطولات، وطالب جماهير الأزرق بشد أزره بالدعوات.

وكشف أحمد المسعود المتحدث الرسمي لنادي الشباب أن والد الحمدان أغلق باب المفاوضات مع ابنه منذ أشهر مفضلاً الانتظار لدخوله الفترة الحرة.

وبين المسعود أن ناديه قدم أجراً سنوياً يبلغ 5 ملايين ريال لتجديد عقد اللاعب لموسمين، لكنه رفض ذلك مشترطاً الحصول على 10 ملايين ريال سنوياً.

وتشير المصادر الى أن اللاعب سيتقاضى 6 ملايين ريال سنوياً مع نادي الهلال الذي سوف تتواصل إدارته مع نظيرتها في الشباب لشراء الستة الأشهر الأخيرة من عقد اللاعب، وإذا لم يتم الاتفاق سيكمل اللاعب موسمه مع الشباب ويبدأ رحلة الهلال من الموسم المقبل.