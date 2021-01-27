شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يهزم الشارقة ويحتكمان لفاصلة للتأهل إلى مربع السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

حقق بني ياس فوزاً مستحقاً على الشارقة حامل اللقب بنتيجة 89-57 في مباراة إياب ربع نهائي دوري الإمارات لكرة السلة التي جمعتهما على صالة الفائز، وبانتصاره فرض «السماوي» على «الملك» حامل لقب الدوري اللجوء لمباراة فاصلة بحسب نظام (BEST OF 3)، يتحدد من خلالها المتأهل لإكمال مربع الدور نصف النهائي للبطولة لملاقاة البطائح الذي سبق له التأهل على حساب الوحدة، بفوزه ذهاباً وإياباً بواقع 91-84، و77-71، واللجوء إلى مباراة ثالثة وفاصلة في الدور ربع النهائي لبطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال.

وكفل الفوز لبني ياس في الإياب تعادلاً في عدد مرات الفوز، بعد فوز الشارقة ذهاباً في التاسع من الشهر الجاري بذات النتيجة 89-57، ليرد بني ياس اعتباره متساوياً مع الشارقة الذي سبق له أن جرد شباب الأهلي من اللقب في نسخة الموسم الماضي.

واستفاد بني ياس من الغيابات المؤثرة في الشارقة، خصوصاً أن «الملك» خاض مباراته بعناصر الشباب، وبغياب لاعبيه الأساسيين بمن فيهم المحترفون الأجانب، لينجح «السماوي» في فرض أسلوبه على مجريات مواجهة الإياب، ونيل الأفضلية المطلقة في المراحل الثلاث الأولى 26-8، و26-11، و24-18، وفي المقابل اكتفى الشارقة بنيل الأفضلية في الفترة الرابعة بواقع «20-13».

وكانت فرق شباب الأهلي والنصر والبطائح حجزت مقاعدها في نصف النهائي، عبر جولة إياب ربع النهائي 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، بفوز كل منها على منافسه مرتين ذهاباً وإياباً.

على جانب آخر، صعد فريق سيدات النصر إلى نهائي دوري لسلة للسيدات لملاقاة الشارقة الرياضي للمرأة في المباراة التي ستجمعهما يوم 29 من يناير الجاري على صالة النصر، وتأهل فريق سيدات «العميد» للنهائي بفوزه الكبير على نظيره الشارقة الرياضي فرع الشرقية بنتيجة 117-23 في مباراة نصف النهائي التي جمعت الفريقين على صالة النصر.

