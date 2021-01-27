«منتخب الملاكمة» يتلقى دعوة كرواتية لإقامة معسكر في زغرب

تلقى اتحاد الإمارات للملاكمة دعوة رسمية من نظيره الكرواتي لإقامة معسكر مغلق للمنتخب الوطني في العاصمة زغرب خلال شهر فبراير/ شباط المقبل.

وأكد حسن الحمادي أمين السر العام لاتحاد الإمارات للملاكمة، أن الدعوة تأتي في إطار التعاون بين الاتحادين الإماراتي والكرواتي، والذي تبلور باتفاقية شراكة خلال زيارة الاتحاد الكرواتي لأبوظبي في 23 أغسطس/ آب 2020، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم توجيه تلك الدعوة مرفقة بتشكيل البعثة المقترح إلى الهيئة العامة للرياضة والجهات المختصة الأخرى للحصول على الموافقات الرسمية لإقامة المعسكر استعداداً للمشاركة في محطة باريس التأهيلية لأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها في شهر مايو/ أيار المقبل.

وأكد محمد مصبح الشبلي المدير الفني للمنتخب الوطني أن محطة باريس التأهيلية هدف مهم للمنتخب، وأنه يترقب موافقة الجهات المختصة للمشاركة في معسكر كرواتيا الخارجي لأهميته للمنتخب، خاصة أنه سيجري تدريبات ونزالات مشتركة على مدار أسبوعين مع المنتخب الكرواتي القوي والمصنف دولياً، وأن هذا المعسكر سيراعي تطبيق أعلى معايير الوقاية والإجراءات الاحترازية، وتكمن أهميته في أنه يأتي بعد فترة توقف طويلة عن المشاركات الدولية، كما أنه سيكون أفضل إعداد للاعبين واللاعبات قبل جولة باريس.

وعن فرص الإمارات للتأهل من جولة باريس لأولمبياد طوكيو.. قال الشبلي: «الفرص قائمة خصوصاً بالنسبة للبنات، لأن لا أحد يعلم من سيشارك، ومن لا يشارك في جولة باريس في ظل تأثيرات جائحة كورونا، ومن هنا فلابد أن نستثمر هذه المعطيات والتحديات ونحوّلها إلى فرص نجاح تصب في مصلحتنا».

وعن قائمة اللاعبين واللاعبات المرشحة للمشاركة في المعسكر الكرواتي، أوضح: «لدينا قائمة مبدئية تضم اللاعبين: ماجد النقبي، وسلطان النعيمي، وحسين الشمار، وصعب ميزر، وعامر الصويدر، وسعيد الهناني، وعيسى الكردي، وخالد الكردي، وعبد الله محمد، إضافة إلى اللاعبتين سارة طلال، وحنان الزيودي».

وأضاف: «الملاكمة الإماراتية تعيش أجواء إيجابية حالياً بعد افتتاح مركز تدريب العين الأسبوع الماضي في احتفالية مميزة بحضور سلطان الحرمي عضو مجلس إدارة الاتحاد نائب رئيس اللجنة الفنية، ومسؤولين من نادي العين، وعدد من المدربين والملاكمين، وسيكون هذا المركز قيمة مضافة تسهم في نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارستها، ومنصة لاكتشاف المواهب القادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية في المستقبل، ليضاف إلى مراكزنا الموجودة في الشامخة، ورأس الخيمة، والشارقة، ودبي».