شكرا لقرائتكم خبر عن «رفع الأثقال» يتأهب لـ«آسيوية طشقند» و«عالمية الشباب» بالدمام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل منتخب الإمارات لسيدات رفع الأثقال تدريباته شبه اليومية استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا بمدينة طشقند في أوزبكستان في شهر إبريل المقبل.

ويستهدف الجهاز الفني أن تصل اللاعبات إلى أعلى معدلات التركيز قبل البطولة مباشرة في حال إقامتها في التوقيت نفسه المعلن وعدم تأجيلها على خلفية تأثيرات جائحة كورونا.

وقال فيصل الحمادي أمين السر العام لاتحاد رفع الأثقال: «بطولة آسيا ستكون من أوائل البطولات الكبرى التي ستقام بعد انتخابات الاتحاد الدولي المقرر لها مارس المقبل، ولدينا تطلعات للتواجد القوي فيها بمنتخب للرجال وآخر للسيدات لأنها من الجولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو، ونستهدف من خلالها التعرف الى أرقام اللاعبين واللاعبات بعد عودة النشاط. ومن الارتباطات الدولية المهمة في المرحلة المقبلة أيضا والتي سنحرص على التواجد فيها بطولة العالم للشباب في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية شهر مايو المقبل».

وبالنسبة لموسم النشاط المحلي ومتى سيبدأ قال الحمادي: «بطولاتنا تقام على مدار العام، ولدينا تصورات لأجندة الموسم الرياضي بما فيها بطولات اليوم الوطني واليوم الرياضي، والبطولة الرمضانية، وغيرها، ونترقب الموقف للتعرف الى اتجاه الجهات الرسمية بشأن إقامة هذه المناسبات، وآلية تنظيمها حتى نبلور قراراً نهائياً في الروزنامة العامة».