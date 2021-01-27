بداية قوية لبطولة أبوظبي الكبرى للكنعد

برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، انطلقت منافسات الجولة الأولى من بطولة أبوظبي الكبرى للكنعد، والتي تستمر منافساتها حتى الثلاثين من يناير الحالي، بتنظيم نادي أبوظبي البحري وبدعم ورعاية دلما مارين للمنافسة، الأكثر شعبية على مستوى بطولات الصيد في الشرق الأوسط.

ووصل عدد المسجلين في البطولة إلى أكثر من 326 قارباً، ويأتي تنظيم هذه البطولة كي يرسخ إحدى وسائل العيش قديماً، والحفاظ على الموروث البحري المهم للمجتمع الإماراتي، حيث كان صيد الكنعد في سنوات ما قبل السبعينات من وسائل الحياة الأساسية والراسخة في مجتمع الخليج، وتعد هذه البطولة الأغلى في تاريخ البطولات الخاصة بصيد الكنعد والسكل خاصة أن جوائز المسابقة عالية وهي هدف لكل المشاركين من خلال المنافسة.

وحظيت المواسم الماضية من البطولة بنجاح وحضور كبيرين، لا سيما أن صيد الكنعد من الرياضات الشبابية المحبوبة في دولة الإمارات والتي تحظى بانتشار كبير في الأوساط الخليجية أيضاً.

وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي أن البطولة حالياً أصبح لها صيت وحضور أكبر لدى جمهور الشباب والمشاركين، خاصة مع الإقبال الكبير والرغبة في المشاركة من أجل الوصول إلى الأوزان الأكبر في عملية الصيد، وقال: «ساهمنا في إنعاش إحدى أهم وسائل الصيد القديمة، وأعدنا لها البريق والحضور بشكل أكبر على مستوى الشباب في الوقت الحالي، نريد أن تزيد جرعة المشاركة وأيضاً رقعة الحضور للمتسابقين على مستوى كل الجنسيات أيضاً، لا نريد أن تكون المشاركة مقصورة فقط على شباب الإمارات، وإنما كل الشباب والقادرين على الدخول في المسابقة».

وثمّن الرميثي دعم دلما مارين للبطولة وقال: نشكر دلما مارين الذي دعم البطولة بشكل كبير وهو شريك معنا في التفوق من أجل المنافسة، كما نشكر أوشن بوت لتقديمه قارباً لبطل الموسم الحالي لصيد الكنعد.

وسيكون الصيد مسموحاً في مختلف بحار الإمارات وحسب الشروط واللوائح التي وضعها النادي البحري، وسيكون هناك توضيح أيضاً للأماكن غير المسموح الاقتراب منها خلال الصيد، وسيكون لكل متسابق فرصة توثيق لحظة اصطياده للسمكة مع ذكر التاريخ والمكان واسم المسابقة وتصوير كامل المنطقة التي يقوم بالصيد من خلالها، مع التنبيه بألا يكون هناك أي توقف في الفيديو من البداية وحتى النهاية.