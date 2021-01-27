شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية دبي»: نمو في الثقة بحماية حقوق الملكية الفكرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي» نمواً في تقييد العلامات التجارية الدولية في بوابة الملكية الفكرية التي تعتبر المنصة الذكية لحماية حقوق الملكية الفكرية، والعلامات والوكالات التجارية.

وتدعم بوابة الملكية الفكرية التوجه الاستراتيجي لاقتصادية دبي، بجعل الإمارة أكثر تنافسية من خلال الخدمات الذكية التي تدعم استدامة الأعمال، حيث بلغ عدد ملفات الوكالات التجارية الفاعلة نهاية عام 2020، 69 ملفاً، بنمو بنسبة 38%، مقارنة بالعام الماضي و5,225 ملف علامة تجارية بنمو 1%، مقارنة بالعام الماضي.

وقال إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، إن مجموعة متنوعة من العلامات العالمية والوكالات التجارية تسعى إلى الاستفادة من الحماية التي توفرها البوابة، حيث استحوذت العلامات التجارية الأمريكية على الحصة الأكبر بنسبة 31% من الملفات الفعالة على البوابة في نهاية عام 2020، تلتها العلامات التجارية الإماراتية بنسبة 13%، والفرنسية 7%، والألمانية 6.4%، والبريطانية 5.8%.

وقال بهزاد إن الدنمارك استحوذت على أعلى زيادة بنسبة 42% في ملفات العلامات التجارية، تليها جزر العذراء البريطانية 29%، بينما ارتفع عدد الملفات الفرنسية بنسبة 16% ليصل إلى 370، وارتفع عدد الملفات البريطانية بنسبة 14% لتصل إلى 205.

وأضاف: «تم تعزيز أهمية بوابة الملكية الفكرية كقناة ذكية لأصحاب حقوق الملكية الفكرية وممثليهم، للبقاء على اتصال مع «اقتصادية دبي» أثناء جائحة «كوفيد ـ 19». وتلقت اقتصادية دبي عبر بوابة الملكية الفكرية 292 شكوى تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية، و27 شكوى تعدٍ على حقوق الوكالات التجارية عام 2020، وبلغ عدد الشكاوى في الفئتين 298 و35 شكوى على التوالي في عام 2019.

وأشار بهزاد إلى أن العلامات التجارية السويسرية، استأثرت بأكبر عدد من شكاوى التعدي على الملكية الفكرية بـ61 شكوى، تليها العلامات التجارية الأمريكية بـ54 شكوى، والإماراتية بـ48 شكوى، والألمانية بـ33 شكوى، والفرنسية بـ31 شكوى. ومن ناحية المنتجات، استحوذت الملابس على أكبر حصة من الشكاوى بـ39 شكوى، ووصلت المجوهرات والهواتف والإكسسوارات إلى 33 شكوى لكل منهما، و29 شكوى متعلقة بالساعات، و24 شكوى متعلقة بالعطور.