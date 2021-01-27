شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يمتدح تطور ساكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، إن بوكايو ساكا يحظى بشخصية قيادية على الرغم من صغر سنه، بعد أن ظهر الجناح الواعد بأداء مبهر جديد خلال الفوز 3-1 على ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء.

وسجل اللاعب البالغ 19 عاماً، الهدف الأول وقدم تمريرة حاسمة لألكسندر لاكازيت ليساعد أرسنال في الصعود للمركز الثامن.

وقال أرتيتا: «يتحلى ساكا بالتواضع والاحترام وفي نفس الوقت يتمتع بشخصية قوية، ويطلب الكرة ويتخذ القرارات وهذا ليس معتاداً للاعب في سنه، ونحتاج إلى شخصيته القيادية، يطلب طوال الوقت أن يتدرب بشكل أكبر للتطور في بعض الجوانب مثل اللمسة الأخيرة داخل منطقة الجزاء والتسجيل، وتقديم التمريرات الحاسمة، إذا تعامل بذكاء مع الاستمرار بنفس معدل العمل في الملعب والقدرة على تفهم واجبات اللعب في مراكز مختلفة، سيصبح لاعباً مختلفاً».

وأشار أرتيتا إلى أنه سيقيّم حالة لاعبي الوسط إيميلي سميث، روي وتوماس بارتي، قبل مواجهة ضيفه مانشستر يونايتد يوم السبت بعد استبدالهما للشعور بانزعاج.

ويمتلك أرسنال 30 نقطة بفارق خمس نقاط خلف وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.