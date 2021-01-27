شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة للنواب: البرلمان المصرى نتاج انتخابات حرة جسدت إرادة الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال كلمتها بمجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، عن سعادتها بالوقوف فى قاعة مجلس النواب العريقة وأمام الجمع البرلمانى المتميز، والذى جاء نتاج لانتخابات حرة جسدت إرادة الشعب فى اختيار ممثليه بمجلس النواب استكمالًا لمنظومة البرلمان المصرى بغرفتيه وإعمالًا للاستحقاق الدستورى ووفاءً بالعهد الذى قطعه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لكى يتحول الحلم فى استكمال المسار الديمقراطى إلى حقيقة على أرض الواقع على النحو الذى يحقق آمال الشعب وطموحاته فى التنمية والتقدم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس والمخصصة لإلقاء وزيرة البيئة بيانها عن أداء الوزارة خلال الفترة 2018/2020.

وأضافت خلال كلمتها، أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الارتباط العضوى والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الوفاء بالقسم الذى تعاهدنا عليه جميعاً باحترام الدستور والقانون وأن نرعى مصالح الشعب رعاية كاملة.

وتأتى هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.

ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى اليوم الأربعاء، بالاستماع إلى بيان الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

هذا ويواصل مجلس النواب للأسبوع الثالث على التوالى، تفعيل رقابته على الحكومة ومحاسبتها على تنفيذ برنامجها الذى حصلت على ثقة البرلمان في 2018، حيث يستمع البرلمان يوم الأحد المقبل إلى بيان كل من وزير النقل وزير البترول والثروة المعدنية عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وتشهد جلسات الإثنين المقبل إلقاء بيان وزير المالية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التضامن الاجتماعي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.



















































































