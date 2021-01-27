شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا يطالب بتشكيل مجموعة وزارية لبناء الإنسان المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الثقافة هدفها الأساسى ترسيخ الهوية المصرية ودعم الإبداع الفكرى والفنى، مشيرًا إلى أنها تمثل القوة الناعمة الحقيقية لمصر.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال إلقاء الوزيرة بيانها حول أداء وزارتها خلال العام 2020- 2018.

وطالب أبو العلا، بأهمية أن يكون هناك مجموعة وزارية على غرار المجموعة الاقتصادية وهذه المجموعة لبناء الإنسان، موضحًا أنه الضرورى وجود حوار فى هذه المجموعة بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والسياحة والثقافة والشباب والرياضة لبناء الإنسان.

وأكد أبو العلا، أن المهرجانات تقوم بدور كبير في الترويج للسياحة، مستشهدا بمهرجان أسوان للمرأة، ومهرجان الأقصر لأفريقيا، قائلا: علينا زيادة هذه المهرجانات لدعم السياحة.

وأكد عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون لوزارة الثقافة دور في "اصطياد" المواهب والمبدعين في كل النشاطات من خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتنميتها وتعظيم دورها.

وفي ذات السياق، طالب أيمن أبو العلا، بضرورة قيام وزارة الداخلية بمراجعة الأكواد فيما يتعلق بموافقة الدفاع المدني لإنشاء قصور الثقافة، لافتًا إلى أن قصر ثقافة السادس من أكتوبر مشكلته إن كانت في التمويل سيتم حلها من خلال البرلمان بزيادة الموازنة، ولكن الإشكالية في موافقة الدفاع المدني.

من جانبها، أكدت النائبة مها عبد الناصر أهمية قصور الثقافة فى محافظات مصر، لاسيما وأن الثقافة هى خط الدفاع الأول لمصر ضد الإرهاب والتطرف، موضحة أن دور وزارة الثقافة محاربة الإرهاب أما وزارة الداخلية فتحارب الإرهابيين، إلا أن الموظفين في قصور الثقافة طاردين للراغبين في التردد على هذه القصور.

كما طالبت بدعم السينما والمسرح بقولها: لا نرى عروضا بحجم أهلا يا بكوات أو الملك هو الملك.