شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزيرة الثقافة للجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار حنفى الجبالى، بيان وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، الذى ألقته اليوم أمام الجلسة العامة، عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة إلى اللجان المعنية لدراسته كل فيما يخصه، وإعداد تقرير حوله لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، جاء ذلك بعد أن ألقت الوزيرة بيان الموقف التنفيذي من أداء الوزارة.

تأتى هذه الجلسات، استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قراره استدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة، فضلا عن 8 وزراء.

وسيواصل مجلس النواب الأسبوع المقبل، الاستماع إلى وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، لتفعيل رقابته على الحكومة ومحاسبتها على تنفيذ برنامجها، حيث يستمع مجلس "النواب" الأسبوع المقبل إلى 10 وزراء، وهم وزراء (النقل، البترول والثروة المعدنية، الإسكان، الكهرباء، التضامن الاجتماعى، الصحة، السياحة والآثار، المالية، العدل، الصناعة والتجارة.