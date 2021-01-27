بدء تطعيم طاقم أول مستشفى عزل في مصر بلقاح كورونا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

بدأت مستشفى النجيلة للعزل بمطروح، أول مستشفى للعزل في مصر، حملة تطعيم الفريق الطبي بلقاح فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.

وكان أول من تلقى لقاح "سينوفارم الصيني"، الدكتور شريف كامل مدير الشئون الوقائية، ثم الدكتور محمد طالب مدير مستشفى العزل، بعد إجراء الفحوصات اللازمة لهما والاطمئنان عليهما واستلام كروت المتابعة.

حضر بدء حملة التطعيم الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور شريف كامل مدير عام الشئون الوقائية.

وحذّ "البلتاجي" الأطقم الطبية على أخذ المصل، مشيدًا بدورهم في محاربة وباء كورونا.

كما حرص الدكتور محمد طالب مدير العزل، وأول من حصل على اللقاح من بين العاملين على المستشفى، على بث الطمأنينة للأطقم الطبية ونصحهم بالإقبال على أخذ اللقاح.