كيف تأثرت أسهم فوري و9 شركات بالدخول والخروج من مؤشر البورصة الرئيسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت 9 من أسهم الشركات التي أعلنت البورصة المصرية استبعادها أو انضمامها للمؤشر الرئيسي EGX30 بدءا من أول فبراير المقبل ولمدة 6 أشهر، ارتفاعا في أسعارها خلال تعاملات جلسة تداول اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع.

وجاءت حركة التغيرات في أسهم المؤشر الرئيسي للبورصة في إطار المراجعة الدورية التي أجرتها البورصة لمؤشرات السوق خلال شهر يناير الجاري، والتي أسفرت عن خروج 5 شركات من مؤشر EGX30 مقابل دخول 5 شركات أخرى، وهو ما يأتي في أول تطبيق للمنهجية الجديدة والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات.

وكانت إدارة البورصة أعلنت الأسبوع الماضي تطوير منهجية تكوين المؤشر الرئيسي EGX30 ليكون المؤشر أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وكذا الحفاظ على استقراره وجاذبيته الاستثمارية ومزيد من المساهمة في تحسن التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر.

وتمثل أداء أسهم الشركات التي انضمت للمؤشر الرئيسي للبورصة خلال جلسة اليوم ما يلي:

ارتفاع سهم شركة أبو قير للأسمدة بنسبة 4.88%.

ارتفاع سهم شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 2.58%.

ارتفاع سهم شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 2.13%.

ارتفاع سهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 0.93%.

ارتفاع سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 0.92%.

بينما تمثل أداء أسهم الشركات التي خرجت من المؤشر فيما يلي:

ارتفاع سهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 1.9%.

ارتفاع سهم شركة بلتون المالية القابضة بنسبة 1.36%.

ارتفاع سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 1.59%.

ارتفاع سهم شركة دايس للملابس الجاهزة بنسبة 0.38%.

هبوط سهم الحديد والصلب المصرية (المتخذ قرار بتصفيتها) بنسبة 5.93%.