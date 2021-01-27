ضبط ساعات ثمينة و280 ألف درهم إماراتي مع راكب بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب ساعات ثمينة و280 ألف درهم إماراتي، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه، وبين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك وتم ضبطه بعد تفتيشه ذاتيا واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبهت نورا السيد عبد الحميد رئيس قسم الجمارك في راكب مصري، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، وتم تمرير حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة رغم محاولته اختلاق مشكلة للخروج بدون تفتيش بمعرفة كل من عماد حمدي مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم، أفاد مسئولي التفتيش علي جهاز الفحص بوجود ساعة بحقائب الراكب، وكلف مصطفى محمود المشنب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول محمد دهشان عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود ساعة رولكس باهظة الثمن بفاتورة الشراء الخاصة بها، وساعة أخرى بدون عليه، وبتفتيش الراكب ذاتيا، تم ضبط 280 ألف درهم إماراتي خبأهم الراكب في جيوب ملابسه التي يرتديها.

وتم تسليم الراكب مبلغ 37 ألف درهم بما يوازي عشرة آلاف دولار أمريكي، وهو المبلغ المصرح به للراكب في حالة عدم الإفصاح وعدم تحرير إقرار عملة، وكذلك تم تسليمه الساعة الأخرى التي وجدت بالحقيبة مع الساعة الرولكس، حيث أكد أنها استعماله الشخصي بالإضافة إلى الساعة التي كان يرتديها .

قرر مدير إدارة الجمرك أحمد عبد الهادي مدير ادارة الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب لنيابة الشئون المالية والتجارية فيما يخص العملة.