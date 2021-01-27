ألمانيا / عمليّة طعنٍ تخلّف عددًا من الجرحى في فرانكفورت

اسماعيل عبد الحي - خلّفت عملية طعن جرت اليوم، الثلاثاء 26 جانفي 2021، في مدينة فرانكفورت الألمانية، عددا من الجرحى، فيما أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على منفذ العملية.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن رجلا هاجم وجرح عدة أشخاص بسكين قرب محطة قطارات في فرانكفورت.

وإنتقلت الشرطة إلى موقع الحادث وتم القبض على الجاني.

وحسب المعلومات الأولية، تعرض الضحايا لبعض الإصابات الخطيرة، لكن لم تكن هناك إصابات تهدد حياتهم. وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

من جهته، قالت متحدثة بإسم الشرطة إن الحادث وقع حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، وجارٍ البحث لتحديد ما إذا كانت هناك أي صلة بين الجاني والضحايا.

وذكرت الشرطة في وقت سابق نقلا عن شهود عيان، قولهم إن المهاجم إختار على ما يبدو ضحاياه بشكل عشوائي. ولم تستطع الشرطة تأكيد ذلك.

روسيا اليوم