التحالف ينتقم من "داعش" بعد هجوم بغداد الدامي

اسماعيل عبد الحي - شن التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، الاثنين، ضربة جوية على أحد مخابئ التنظيم الإرهابي في منطقة جبلية شمال شرقي العراق.

وتأتي هذه الضربة الجوية بعد أيام من تنفيذ "داعش" هجوما انتحاريا مزدوجا وسط بغداد، أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 100، وكلهم من المدنيين.

وبعد هجوم بغداد، وهو الأول من نوعه منذ 3 سنوات، قتل مسلحون من "داعش" 11 مسلحا من ميليشيات الحشد الشعبي قرب مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين شمال بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن "الضرب الجوية التي نفذت الاثنين، استهدفت أحد الكهوف داخل سلسلة جبال حمرين"، الواقعة بين محافظتين ديالى وصلاح الدين.

وأضافت الخلية الأمنية أن "مجموعة من الإرهابيين كانت تتحصن في المخبأ".