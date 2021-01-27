الارشيف / اخبار العالم

مسؤول فرنسي لا يستبعد فرض إغلاقٍ ثالث بسبب "كورونا"

0 نشر
0 تبليغ

اسماعيل عبد الحي - قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمنت بون إن الحكومة الفرنسية لم تقرر بعد ما إذا كانت فرنسا ستدخل حالة إغلاق ثالث للحد من تفشي فيروس ، مع إنتشار أنواع جديدة من الفيروس.

 

وقال بون لإذاعة محلية ردا على سؤال عما إذا كان يمكن الإعلان عن الإغلاق في وقت مبكر من هذا الأسبوع، "لم يتم تقرير أي شيء بعد. هناك سيناريوهات (مطروحة) ولكن لم يتم إتخاذ أي قرار بعد".

 

من جهته، قال كبير المستشارين الطبيين للحكومة الفرنسية، جان فرانسوا دلفريسي بشأن سياسة البلاد في ضوء كورونا، أمس الأحد، إن فرنسا ربما تحتاج إلى الإنتقال لإغلاق ثالث، ربما في وقت مبكر من العطلة المدرسية في فيفري، بسبب إنتشار أنواع جديدة من الفيروس.

 

 

 

المصدر: وكالات

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا