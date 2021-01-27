مشاورات لتشكيل حكومة جديدة في إيطاليا

ابوظبي - سيف اليزيد - يبدأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بعد ظهر اليوم الأربعاء، مشاورات مع أبرز القادة السياسيين لتشكيل حكومة جديدة غداة استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الذي لا يزال يتولى تصريف الأعمال.

وتنتهي هذه المشاورات بعد ظهر الجمعة، وتبدأ تقليداً بلقاء بين ماتاريلا ورئيسي مجلسي البرلمان.

ثم يستقبل الرئيس ممثلي أبرز الأحزاب الخميس وبعد ظهر الجمعة.

في هذا الإطار، سيوفد تحالف أحزاب اليمين المتطرف واليمين- فورتسا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلوسكوني والرابطة بزعامة ماتيو سالفيني وفراتيلي ديطاليا بزعامة جورجيا ميلوني- وفداً موحداً للقاء الرئيس.

وكان كونتي قدم استقالته، أمس الثلاثاء، لماتاريلا بعدما أدرك، الاثنين، أنه سيكون من المتعذر تشكيل غالبية برلمانية جديدة بعد انسحاب حزب «إيطاليا فيفا» الصغير بزعامة رئيس الحكومة السابق ماتيو رينزي من الائتلاف الحكومي.

وألغى رئيس الوزراء المستقيل مداخلته التي كانت مقررة بعد الظهر أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

ويأمل كونتي أن يحظى بتكليف من الرئيس ماتاريلا، سيكون الثالث منذ عام 2018، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة، وتطبيق خطة اقتصادية تزيد قيمتها على 200 مليار يورو تهدف إلى تحريك ثالث اقتصاد في منطقة اليورو تضرر بسبب الوباء الذي تسبب بوفاة أكثر من 85 ألف شخص في البلاد.



