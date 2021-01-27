أكثر من مليون و159 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 2,159,155 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، اليوم الأربعاء.

وأصيب رسمياً أكثر من 100,236,600 شخص في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي من بينهم ما لا يقلّ عن 60,933,300 شخص.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في عدد الإصابات المشخصة.

وسجلت الثلاثاء 18109 وفيات إضافية و604,473 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة، حسب أرقامها الأخيرة، هي الولايات المتحدة مع 4206 وفيات، والمكسيك (1743) والمملكة المتحدة (1631).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء؛ إذ سجلت 425,227 وفاة من أصل 25,443,876 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً هي البرازيل، حيث سُجلت 218,878 وفاة و8,933,356 إصابة، والهند مع 153,724 وفاة (10,689,527 إصابة) والمكسيك مع 152,016 وفاة (1,788,905 إصابات) والمملكة المتحدة مع 100,162 وفاة (3,689,746 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات، نسبةً لعدد السكان، بلغ 180 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (164) والمملكة المتحدة (148) والجمهورية التشيكية (147) وإيطاليا (143).

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ الأربعاء 713,104 وفيات (32,509,118 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 580,125 وفاة (18,368,250 إصابة) والولايات المتحدة وكندا 444,589 وفاة (26,199,885 إصابة).

وسجلت في آسيا 237,275 وفاة (15,016,736 إصابة) والشرق الأوسط 96165 وفاة (4,634,408 إصابات) وإفريقيا 86952 وفاة (3,476,561 إصابة) وأوقيانيا 945 وفاة (31645 إصابة).



