مجلس الدوما الروسي يقر تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

صوت مجلس الدوما، الغرفة الأدنى في البرلمان الروسي، اليوم الأربعاء، لإقرار تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية، في خطوة نحو الإبقاء على الاتفاقية الرئيسية الأخيرة من نوعها بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال الكرملين أمس الثلاثاء، إن الدولتين اتفقتا على تمديد المعاهدة التي أُبرمت عام 2010، وكان من المقرر انقضاء أجلها الأسبوع المقبل.

وتقيد معاهدة نيو ستارت عدد الرؤوس النووية الإستراتيجية والصواريخ والقاذفات، التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة نشرها.