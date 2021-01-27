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ختام فعاليات التمرين العسكري المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

اختتمت في منطقة الحمرا فعاليات التمرين العسكري المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية نفذته وحدات من القوات البرية وحرس الرئاسة بالاشتراك مع سلاح مشاة البحرية الأمريكية.

 

يأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين المبرمجة بين البلدين لرفع القدرات القتالية والجاهزية لتنفيذ عمليات إسناد وتأمين الأهداف الحيوية وتنسيق عمليات الإسناد الجوي بالإضافة إلى التدريب على عمليات الإخلاء الجوي من المناطق المبنية بواسطة الطائرات العمودية.

 

ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين للوصول إلى أعلى مستويات العمل الاحترافي العسكري في تنفيذ العمليات المشتركة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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