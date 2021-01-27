حاكم دبي يشكر فريق عمل حملة أجمل شتاء في العالم

محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شكره لفريق عمل حملة أجمل شتاء في العالم.



وقال في تغريدة عبر حسابه بتويتر "اختتمت حكومة الإمارات اليوم حملة أجمل شتاء في العالم لتشجيع السياحة الداخلية، 950 ألف سائح داخلي وحوالي مليار درهم نتائجها خلال شهر واحد و 2000 تغطية إعلامية و 215 مليون مشاهدة لفيديوهات تصور الإمارات بطريقة جديدة ومختلفة وموحدة..ظهر في الحملة جمال الإمارات وجمال العمل كفريق واحد.

وأضاف، "الشتاء القادم سيتم إطلاق الحملة في 2021\12\15 بشكل أجمل وأشمل وأفضل بعد أن يكون العالم قد بدأ في التعافي من هذه الجائحة بإذن الله.. وشكري الشخصي لفريق العمل بوزارة الاقتصاد ودوائر السياحة المحلية والمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات لهذه الحملة الإماراتية المميزة".