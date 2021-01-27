شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء تجارة الخليج يناقشون تعديلات نظام براءات الاختراع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وزراء التجارة في دول مجلس التعاون، اجتماع متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، يوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2021م، وترأس الاجتماع الدكتور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين – رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول لخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

تم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى الموقر في دورته (41) (5 يناير 2021م، العلا)، المتضمنة الموافقة على (نظام) القانون الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "المعدل"، والموافقة على (نظام) قانون بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاستمرار في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لدورها الحيوي في اقتصاديات دول المجلس.