كورونا.. أكثر من 100 مليون مصاب حول العالم

وتخطى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم 100 مليون، منذ ظهر الوباء للمرة الأولى في الصين نهاية عام 2019، في حين بلغ عدد الوفيات أكثر من مليونين و151 ألفا.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، مما أدى إلى زيادة في عدد الإصابات المشخصة.