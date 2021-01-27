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غداً.. العمل تطلق رواتب متقاعدي العمال لشهرين

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهري كانون الثاني وشباط من العام 2021 غداً الخميس.
وقالت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران في بيان ان "الدائرة وبإشراف مباشر من قبل الوزير عادل الركابي، استكملت جميع الاجراءات المتعلقة بإطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها".

واوضحت ان "الرواتب ستطلق ابتداءً من يوم غد الخميس".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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