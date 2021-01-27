انت الان تتابع خبر غداً.. العمل تطلق رواتب متقاعدي العمال لشهرين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهري كانون الثاني وشباط من العام 2021 غداً الخميس.
وقالت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران في بيان ان "الدائرة وبإشراف مباشر من قبل الوزير عادل الركابي، استكملت جميع الاجراءات المتعلقة بإطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها".
واوضحت ان "الرواتب ستطلق ابتداءً من يوم غد الخميس".
واوضحت ان "الرواتب ستطلق ابتداءً من يوم غد الخميس".