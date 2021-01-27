انت الان تتابع خبر غداً.. العمل تطلق رواتب متقاعدي العمال لشهرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهري كانون الثاني وشباط من العام 2021 غداً الخميس.