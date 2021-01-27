الناطق باسم القائد العام يعلن مقتل قيادات كبيرة بداعش

وقال رسول في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، انطلقت اليوم عمليات ثأر الشهداء التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني في منطقة وادي الشاي جنوب مُحافظة كركوك".وأضاف البيان، إنه "جرى أشتباكٌ مُباشر وحاسم داخل أوكار العدو ، حيث تم تفجير بعض الإرهابيين بإطلاق النار عليهم ممن كانوا يرتدون أحزمة ناسفة وقتل آخرين ببنادق رجالنا الأشاوس".

وأوضح اللواء رسول، إن "العملية أسفرت عن مقتل قيادات كبيرة في عصابات داعـش الإرهابية وهُم كُلٌ من (مسؤول الطبابة العام لداعـش في العراق، مسؤول الجُهد الهندسي العام لداعـش في العراق، مسؤول الإتصالات والأجهزة الألكترونية لداعش في مُحافظة كركوك، إرهابيان يعملان كأمناء على مخازن العناصر الإرهابية، كما تم قتل ٤ عناصر إرهابية يعملون كحُراس لهذه الأوكار"، مؤكدا أن "هناك عمليات كُبرى أُخرى في القريب العاجل".

