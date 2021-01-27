"حلاقة" تكسر قيود كورونا.. ضباط بريطانيون يواجهون الغرامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عشرات الضباط بشرطة العاصمة البريطانية لندن يواجهون غرامة مالية جراء حلاقة الشعر أثناء العمل، ما اعتبر انتهاكا لقيود كورونا.

وطبقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، يواجه حوالي 31 ضابطا بشرطة لندن غرامة بقيمة 200 جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 275 دولارًا) بعد حلاقة الشعر أثناء أداء العمل.

وتتنافى حلاقة الضباط لشعرهم بأحد مراكز الشرطة في غرب لندن مع القيود المرتبطة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الشبكة عن دائرة شرطة العاصمة قولها إنها فتحت تحقيقًا بعد مزاعم، في وقت سابق من هذا الشهر، تفيد بأن عددًا من الضباط "حلقوا شعرهم على يد حلاق محترف بينما كانوا داخل مركز شرطة بيثنال جرين."

وأشارت الشرطة إلى أن الواقعة حدثت في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، لافتة إلى أن الضابطين اللذين كانا مشاركين في تنظيم النشاط قيد التحقيق لـ"سوء السلوك".

من جانبه، قال ماركوس بيرنت، وهو مسؤول في جهاز الشرطة المحلية بلندن، إنه "لأمر مخيب للآمال ومحبط للغاية أن ضباطا لم يرقوا إلى المستوى المتوقع في الحفاظ على لوائح كوفيد-19."

وأضاف: "رغم أن الضباط تبرعوا بالمال للأعمال الخيرية كجزء من قصة الشعر، فهذا لا يغفر لهم ما كان قراراً سيئًا للغاية."

وتابع: "هذا صحيح لذلك، يجب أن يواجه الضباط غرامة بقيمة 200 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى إجراء يتعلق بسوء السلوك للاثنين اللذين نظما هذا الحدث"، وفق المصدر نفسه.

وتخضع بريطانيا للإغلاق منذ ثلاثة أسابيع في ظل محاولة السلطات كبح تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.