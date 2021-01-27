سيناريوهات محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

سلم مجلس النواب الأمريكي، لائحة اتهام دونالد ترامب لمجلس الشيوخ، حيث سيكون لأول مرة بتاريخ أمريكا يواجه فيها الرئيس المساءلة مرتين.

وقدم مديرو المساءلة الديمقراطيون لائحة الاتهام في موكب صغير رسمي ساروا فيه عبر "قاعة التماثيل الوطني"، التي اقتحمها مثيرو الشغب الموالون لترامب منذ بضعة أسابيع.

وجرت العادة على أن تبدأ المحاكمة فور تسلم لائحة الاتهام تقريبًا، لكن اتفق قادة المجلس على التأجيل لمدة أسبوعين.

ماذا سيحدث حال إدانة ترامب بمحاكمة فبراير؟

وهذه المدة تتيح مزيدًا من الوقت أمام الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لتعيين حكومته وبدء متابعة جدول أعماله التشريعي.



وتتطلب إدانة ترامب أغلبية الثلثين بمجلس الشيوخ، وكما الحال في محاكمة العزل الأولى، يرى كثير من الجمهوريين أن هذا غير مرجح.