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مقتل 53 شخصا احتراقا في الكاميرون

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 53 شخصاً احتراقاً، الأربعاء، إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة تنقل وقوداً غربي الكاميرون.

وفي تصريحات إعلامية، قال آوا فونكا أوغوستين، حاكم دشانغ؛ المنطقة التي وقع فيها الحادث، إن الاصطدام بين الحافلة والشاحنة تسبب في اندلاع النيران بالمركبتين.

وأضاف أنه "لم يتم التعرف على القتلى، جميعهم متفحمون"، لافتا إلى أن 29 شخصاً أصيبوا بجروح "خطرة جداً مع حروق"، في الحادث.

ويأتي الحادث بعد أسبوعين من هجومين وصفتهما ياوندي بـ"الإرهابيين"، استهدفا منطقتي مايو وساناغا أقصى شمالي البلاد وغربها.

ولقي 18 شخصا، بينهم مدنيون، حتفهم بالهجومين، وفق بيان حكومي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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