سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 27 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال تعاملات السوق السوداء، اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، وسط تفاقم أزمة نقص المعروض.

وسجل سعر الدولار في سوريا 2960 للشراء و3000 للبيع، مقابل 2930 ليرة للشراء، و2950 ليرة للبيع الثلاثاء.



ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، في السوق السوداء، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية "دمشق وحلب وإدلب ومنبج" بفوارق تصل إلى نحو 100 ليرة.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع.

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وطرح مصرف سوريا المركزي، مؤخرا، ورقة نقدية جديدة لفئة 5 آلاف ليرة هي الأكبر، وسط أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية تواجهها البلاد منذ 10 سنوات.

ونشرت الصفحة الرسمية لمصرف سوريا المركزي صورة الفئة الجديدة وعليها صورة لجندي سوري يوجه التحية للعلم، إلى جانب لوحة جدارية من معبد بعل شمين في مدينة تدمر الأثرية. وبدأ أمس الأحد التعامل بالورقة النقدية الجديدة.

ويأتي قرار المصرف المركزي، بعد 3 سنوات على طرحه ورقة نقدية من فئة الألفي ليرة عليها صورة للرئيس السوري بشار الأسد.

وتساوي الورقة النقدية الجديدة نحو 4 دولارات وفق السعر الرسمي.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر صرف اليورو لدى السوق السوداء 3563 ليرة لشراء، و3593 ليرة للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني 4122 للبيع و4057 للشراء مقابل 3996 ليرة للشراء، و4033 ليرة للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 787 للشراء و801 للبيع مقابل 779 ليرة للشراء، و787 ليرة للبيع، مقابل الثلاء.

في حين سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 803 للشراء و817 للبيع مقابل 795 ليرة للشراء، و803 ليرات للبيع أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء نحو 9659 ليرة للشراء و9750 ليرة للبيع، مقارنة بنحو 9690 ليرة للشراء، و9798 ليرة للبيع، أمس.