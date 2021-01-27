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مقتل ما لايقل عن 53 شخصا في حادث سير بالكاميرون

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال مسؤول اليوم الأربعاء إن مالا يقل عن 53 شخصا لقوا حتفهم إثر اصطدام حافلة بشاحنة وقود في غرب الكاميرون.

وقال الحاكم الإقليمي اواه فونكا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن العشرات من الأشخاص أصيبوا خلال الحادث الذي وقع على تله بالقرب من بلدة دشانج في منطقة ويست بروفنس صباح اليوم.
واندلعت النيران في الشاحنة والحافلة بسبب الاصطدام، وتمكنت السلطات من انتشال 53 جثة مشوهه ، بحسب ما قاله الحاكم.
وأضاف فونكا أن 29 راكبا أصيبوا بحروق من الدرجة الثانية، وجرى نقلهم لمستشفيات قريبة لتلقى العلاج.
ولم يعرف بعد السبب وراء الحادث.
ويذكر أن حوادث الطرق شائعة الحدوث في الكاميرون، وترجع بصورة أساسية للبنية التحتية السيئة وسوء صيانة السيارت والسرعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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