شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 17741 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت السلطات الصحية في ورسيا، اليوم الاربعاء، عن تسجل 17741 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ثلاثة ملايين و774672 إصابة، منها 71076 حالة وفاة، و501113 حالة نشطة، وثلاثة ملايين و202483 حالة شفاء.



وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي، ان الاصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (1837 إصابة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1813 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.3% من المرضى الجدد.